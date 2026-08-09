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Propiedades residenciales en venta en Hungría Central, Hungría

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Budapest
66
89 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
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Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 6/7
Penthouse Experience Near Bakáts Square – 76 m2 Apartamento + 40 m2 Panoramic Terrace + 2 Pl…
$672,314
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Apartamento 5 habitaciones en Budapest, Hungría
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Apartamento 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 2/3
Situado en el tranquilo extremo de la calle Murányi, a pocos pasos de Városliget, este lumin…
$293,514
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Apartamento 1 habitación en Budapest, Hungría
Apartamento 1 habitación
Budapest, Hungría
Habitaciones 1
Área 35 m²
En venta es un apartamento bien cuidado de unos 35 m2, situado en el 7to distrito de Budapes…
$196,483
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Esta casa de lujo, de 149 m2 (grandes) con tres balcones, una terraza, jardín privado y gara…
$1,05M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 7
Precioso panorama a los puentes, río y castillo de Budapest en un edificio con seguridad y b…
$561,681
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Apartamento 3 habitaciones en Hungría Central, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Hungría Central, Hungría
Habitaciones 3
Área 87 m²
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el corazón de Erzebetvaros (1071 Budapest),…
$277,776
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Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 60 m²
En venta es un apartamento elegante y totalmente renovado en el bullicioso distrito 7 de Bud…
$260,338
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Casa 8 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 8 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 56 m²
Venta es un luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones de 56 m2 con terraza, situado …
$307,930
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 77 m²
Número de plantas 2
En venta es un amplio apartamento de unos 77 m2, situado en el popular barrio de Corvin en e…
$262,335
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 3/6
5 distrito, centro histórico, cerca de la calle peatonal. Vaci y el Danubio Embankment, en u…
$1,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
Unique Rooftop Project in the Heart of Budapest – Jókai Street 10 New Apartments, Expecte…
$275,613
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/4
Apartamento reformado cerca del centro de BudapestUna rara oportunidad para comprar un lumin…
$293,514
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 93 m²
En 1051 Budapest se ofrece a la venta un apartamento recientemente renovado, totalmente amue…
$869,231
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
En el distrito VI de Budapest, en la calle Jókai 10, donde se están construyendo 6 exclusivo…
$318,968
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$199,633
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Casa 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Casa familiar bien cuidada de tres plantas en venta, en la zona verde residencial de Rákossz…
$539,742
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Ático Ático 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Área 114 m²
Número de plantas 2
En el prestigioso barrio histórico de Palotanegyed (1081 Budapest), se ofrece un exclusivo á…
$692,450
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Estudio 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Estudio 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 44 m²
Venta es un apartamento reformado de 2 dormitorios de aproximadamente 44 m2, situado en el d…
$206,947
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$216,954
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Apartamento en Budapest, Hungría
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Budapest, Hungría
$272,787
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
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Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 140 m²
Amplio y representativo apartamento en estilo clásico burgués se ofrece a la venta en una de…
$963,078
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
En una zona tranquila y verde del segundo distrito de Budapest, en Remetekertváros, se ofrec…
$1,05M
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m2 Brick Apartment en Excelente ubicación en Budapest cerc…
$255,240
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Casa en Rackeve, Hungría
Casa
Rackeve, Hungría
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,24M
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$190,298
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Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Casa en Csomor, Hungría
Casa
Csomor, Hungría
En venta en la tranquila zona de orientación suroeste de Csömör Középhegy, esta moderna casa…
$922,053
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