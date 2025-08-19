Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con piscina en venta en Hungría

Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 7
Precioso panorama a los puentes, río y castillo de Budapest en un edificio con seguridad y b…
$561,681
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Apartamento de diseño exclusivo en venta en Duna-Pest ResidencesUn excepcional, totalmente a…
$345,200
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Ático Ático 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Piso 9/9
Perfectamente situado en la novena planta de los Residences, una obra maestra contemporánea,…
$3,11M
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 2
Bonito diseño, ubicación perfecta, vibraciones contemporáneas. Ofrecemos un apartamento pano…
$772,311
Agencia
DPRM.hu
Idiomas hablados
English, Deutsch, Hungarian
