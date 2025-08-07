Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Hungría

1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Piso 1/2
2 barrio, en su parte de dormir, no lejos de la escuela francesa y americana, en una casa pa…
$1,01M
Dejar una solicitud
