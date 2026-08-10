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Áticos en Venta Hungría

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Budapest
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Hungría Central
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3 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Piso 9/9
Perfectamente situado en la novena planta de los Residences, una obra maestra contemporánea,…
$3,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Área 114 m²
Número de plantas 2
En el prestigioso barrio histórico de Palotanegyed (1081 Budapest), se ofrece un exclusivo á…
$692,450
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Ático Ático 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Área 109 m²
🏠 Descripción del objeto En un complejo residencial de alto nivel cerrado en el distrito 10 …
$464,091
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Parámetros de las propiedades en Hungría

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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