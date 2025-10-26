Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Islas de la Bahía, Honduras

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 819 m²
Número de plantas 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Casa 2 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 2 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Casa 4 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 4 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 44 508 m²
Número de plantas 2
Discover Del Mar, a truly rare oceanfront retreat set on two lots totaling 0.66 acres in the…
$1,60M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. A diferencia de todo lo que se en…
$825,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 1
Absolutamente precioso, remodelado condominio en un entorno absolutamente magnífico en la co…
$375,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
$599,000
Casa 3 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 3 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a esta hermosa casa ubicada en Politilly Hill Estates. Esta casa llave en mano se…
$389,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 1
Posee un pedazo de paraíso de West Bay Beach con Condo 804 en Infinity Bay Resort! Este con…
$315,000
Casa 4 habitaciones en West End, Honduras
Casa 4 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
La comunidad de casas de alquiler de Roatan #1 y una rara opción de lujo frente a la playa e…
$825,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 058 m²
Número de plantas 1
Posee una rodaja de paraíso en la Bahía Infinity, West Bay - Roatan, Honduras. Esta es su r…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 1
ENJOY los 180 grados PICTURESQUE VIEWs de su dormitorio, piscina privada & salón del Caribe …
$419,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Esta joya de la isla, afectuosamente conocida como la ''Tree House'' se encuentra entre West…
$349,000
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Esta hermosa casa frente al mar tiene 3 dormitorios, 2 baños; esta exclusiva propiedad ofrec…
$575,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$175,000
Casa 3 habitaciones en Flowers Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Flowers Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a Pirate's Cove Hideaway, una residencia frente al mar enclavada en un lugar tran…
$590,000
Casa 2 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 2 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 1
Casa moderna en Diamond Hill Resort. Esta casa moderna está situada en una suave pendiente …
$240,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
¡No te pierdas la oportunidad de asegurar la unidad final disponible en este esperado desarr…
$425,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 1
Descubre El Wave, un condominio principal en el encantador Blue Bahia Resort, ahora disponib…
$250,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 1
Infinity Bay Beach Resort es un destino destacado en la isla paradisíaca de Roatan, situada …
$369,000
Casa 3 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 3 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 315 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en las hermosas Residencias Ocean Hills, con 3 dormitorios y 3,5…
$359,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Koca Koral Villa, una nueva residencia encaramado en 0,13 acres de ladera exube…
$599,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
¡Vives mejor! Este stand solo 3 dormitorios 2 baño completo casa lo ofrece TODO! SEA VIEWS &…
$429,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
STUNNING GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS at INFINITY BAY RESORT Completamente renov…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Número de plantas 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Casa 3 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 3 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un hogar asequible con un MILLION DOLLAR? Mahogany Hills Villas es un proyecto asequ…
$310,000
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 288 m²
Número de plantas 2
Esta espaciosa y versátil casa de dos niveles de construcción en la comunidad cerrada establ…
$475,000
Casa 5 habitaciones en Up Cay, Honduras
Casa 5 habitaciones
Up Cay, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
Número de plantas 3
Esta casa de 3 pisos situada en la hermosa zona de SW Reef Pointe está disponible para la ve…
$320,000
