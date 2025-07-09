Complejo residencial Gonio Marina

Nombre del proyecto
Gonio Marina
Developer / Construction Company
Eagle Hills Georgia (Emaar-affiliated structure in Georgia, UAE)
Antecedentes del Desarrollador / Proyectos completados
El proyecto es desarrollado por Eagle Hills y Emaar, empresas fundadas por Mohammed Alabbar. El desarrollador es reconocido internacionalmente para proyectos emblemáticos como el Centro de Dubai, Belgrado Waterfront y Marassi Egipto, con proyectos completados en Dubai, Belgrado, El Cairo y Abu Dhabi.
Garantías financieras
El proyecto está respaldado por Eagle Hills y Emaar, desarrolladores de EAU establecidos internacionalmente conocidos por estricto control de calidad, gestión sistemática de proyectos y entrega oportuna de desarrollos a gran escala.
Ubicación
Gonio, Georgia occidental, cerca de Batumi.
Zona costera conocida por playas limpias y un ambiente ecológico.
Distancias:
• Aeropuerto Internacional Batumi – aprox. 20 minutos
• Frontera turca – menos de 10 minutos
Tipo de apartamento
Desarrollo de uso mixto (Residential / Resort / Inversión)
Fecha de terminación estimada
2028–2029 (desarrollo gradual)
Resumen de la infraestructura
Resort de uso mixto y cluster residencial que cubren más de 260 hectáreas, incluyendo:
• Apartamentos y residencias gestionadas
• Villas privadas y comunidades de villas cerradas
• Hoteles internacionales
• Yate marina con más de 180 amarres
• Laguna artificial (aprox. 1 km de largo)
• Restaurantes y galerías de compras
• Acuáticos
• Espacios de trabajo y fitness
• Boulevards peatonal, parques, zonas de recreación familiar
• Paseo privado
Información sobre precios
Precio inicial por m2: Se anunciará
Precios de apartamento a partir de: Se anunciará
Zonas de apartamentos desde: Se anunciará
Alquiler de inversiones Potencial
Producción prevista de alquiler: aproximadamente 8-10% anual.
ROI esperado: Crecimiento estimado de capital del 25-40% por fase de construcción media basada en proyectos anteriores de Eagle Hills.
Condiciones de envío
Los apartamentos serán entregados en el estado de White Frame (las especificaciones finales serán confirmadas por el desarrollador).