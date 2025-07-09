  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Gonio Marina

Complejo residencial Gonio Marina

Batumi, Georgia
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 35063
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2029
    2029

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Nombre del proyecto

Gonio Marina

Developer / Construction Company

Eagle Hills Georgia (Emaar-affiliated structure in Georgia, UAE)

Antecedentes del Desarrollador / Proyectos completados

El proyecto es desarrollado por Eagle Hills y Emaar, empresas fundadas por Mohammed Alabbar. El desarrollador es reconocido internacionalmente para proyectos emblemáticos como el Centro de Dubai, Belgrado Waterfront y Marassi Egipto, con proyectos completados en Dubai, Belgrado, El Cairo y Abu Dhabi.

Garantías financieras

El proyecto está respaldado por Eagle Hills y Emaar, desarrolladores de EAU establecidos internacionalmente conocidos por estricto control de calidad, gestión sistemática de proyectos y entrega oportuna de desarrollos a gran escala.

Ubicación

Gonio, Georgia occidental, cerca de Batumi.
Zona costera conocida por playas limpias y un ambiente ecológico.

Distancias:
• Aeropuerto Internacional Batumi – aprox. 20 minutos
• Frontera turca – menos de 10 minutos

Tipo de apartamento

Desarrollo de uso mixto (Residential / Resort / Inversión)

Fecha de terminación estimada

2028–2029 (desarrollo gradual)

Resumen de la infraestructura

Resort de uso mixto y cluster residencial que cubren más de 260 hectáreas, incluyendo:
• Apartamentos y residencias gestionadas
• Villas privadas y comunidades de villas cerradas
• Hoteles internacionales
• Yate marina con más de 180 amarres
• Laguna artificial (aprox. 1 km de largo)
• Restaurantes y galerías de compras
• Acuáticos
• Espacios de trabajo y fitness
• Boulevards peatonal, parques, zonas de recreación familiar
• Paseo privado

Información sobre precios

Precio inicial por m2: Se anunciará
Precios de apartamento a partir de: Se anunciará
Zonas de apartamentos desde: Se anunciará

Alquiler de inversiones Potencial

Producción prevista de alquiler: aproximadamente 8-10% anual.
ROI esperado: Crecimiento estimado de capital del 25-40% por fase de construcción media basada en proyectos anteriores de Eagle Hills.

Condiciones de envío

Los apartamentos serán entregados en el estado de White Frame (las especificaciones finales serán confirmadas por el desarrollador).

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Complejo residencial Gonio Marina
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
