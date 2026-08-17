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Villas en venta en Saint Raphael, Francia

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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
Silencio Home
$915,586
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Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
$845,871
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 4
Silencio Home
$778,480
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$844,709
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$823,795
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