Villas en venta en Occitania, Francia

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36 propiedades total found
Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 5
Área 104 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$325,335
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Villa en Collioure, Francia
Villa
Collioure, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Silencio Home
$993,434
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$335,792
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$417,126
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$348,573
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Villa en Tolosa, Francia
Villa
Tolosa, Francia
Dormitorios 4
Área 124 m²
Situado al sureste de Toulouse y cerca del Parque Alaluf, la zona residencial consta de 17 a…
$807,528
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
$335,792
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
$290,478
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Villa 6 habitaciones en Tarbes, Francia
Villa 6 habitaciones
Tarbes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 265 m²
Precio en demanda
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$296,287
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Villa en Collioure, Francia
Villa
Collioure, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Silencio Home
$917,910
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$400,859
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$319,526
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$296,287
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 5
Área 104 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$319,526
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$339,278
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 5
Área 104 m²
$319,526
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$319,526
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$290,478
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Villa en Tolosa, Francia
Villa
Tolosa, Francia
Área 81 m²
La zona de estar consta de sólo 19 apartamentos, 4 de los cuales a precios regulados, ubicad…
$405,507
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$319,526
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$255,620
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$345,088
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Villa en Pont de Peyre, Francia
Villa
Pont de Peyre, Francia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Descubre un nuevo espacio habitable en Pont-l'Abba, situado en la punta sureste de Finister,…
$255,620
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$319,526
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Villa en Saint Pastous, Francia
Villa
Saint Pastous, Francia
Área 90 m²
A 20 minutos de Argelès Gazost, en las alturas de un pueblo, granero de 90 m² en el recinto …
Precio en demanda
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Le presentamos un nuevo espacio habitable de nuevos apartamentos y villas. Entre tradición y…
$383,431
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
$324,173
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Villa en Marseillan, Francia
Villa
Marseillan, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
$335,792
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Villa en Bouillargues, Francia
Villa
Bouillargues, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Para vivir o invertir en Bujarg, déjese disfrutar de nuestro nuevo programa tipo 4 con garaj…
$307,906
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Parámetros de las propiedades en Occitania, Francia

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