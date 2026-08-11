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Villas en venta en Draguignan, Francia

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Cogolin
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Frejus
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Saint Raphael
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31 propiedad total found
Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
Silencio Home
$915,586
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$687,851
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta de una finca de caza de 36 hectáreas en las colinas cercanas a Saint-Tropez (a 40 km d…
$1,42M
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
Silencio Home
$845,871
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$447,336
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$691,337
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
La propiedad de 2 Ga se encuentra en el corazón de un rincón tranquilo de la naturaleza y li…
$1,77M
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Silencio Home
$670,423
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$680,880
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$575,146
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$823,795
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$694,823
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$539,127
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$583,279
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Saint Raphael, Francia
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Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$844,709
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Villa en Saint Raphael, Francia
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Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 4
Silencio Home
$778,480
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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Villa en Cogolin, Francia
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Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$575,146
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$577,470
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$561,203
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Villa elite con vistas panorámicas al entorno y al mar, una zona de 800 metros cuadrados, si…
$6,46M
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Silencio Home
$589,089
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$550,746
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$435,717
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$428,745
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$561,203
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Parámetros de las propiedades en Draguignan, Francia

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