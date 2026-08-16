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Propiedades residenciales en venta en Var, Francia

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Toulon
478
La Seyne sur Mer
160
La Valette du Var
136
Brignoles
112
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681 propiedad total found
Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Toulon, Francia
Apartamento 1 habitación
Toulon, Francia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 4/10
🔥 No. 1 inversión en Francia 2024 - Toulon / La Valette Ingresos garantizados, carga imposit…
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Apartamento 2 habitaciones en Hyeres, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Hyeres, Francia
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Yer-les-Palmier es un complejo costero clasificado, la capital del yate, parte de la metrópo…
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Apartamento 4 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Bormes les Mimosas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Bormes les Mimosas, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$372,276
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Apartamento 2 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$246,906
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Bormes les Mimosas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bormes les Mimosas, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$507,523
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Apartamento 3 habitaciones en Le Lavandou, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Lavandou, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Su nueva dirección está en un hermoso espacio habitable con arquitectura moderna, desde dond…
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 9
Silencio Apartamentos
$109,522
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Apartamento 2 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$231,270
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Apartamento 3 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$288,169
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Apartamento 3 habitaciones en Brignoles, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Brignoles, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 2
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$280,021
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Apartamento 3 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Silencio Apartamentos
$367,939
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Apartamento 2 habitaciones en Brignoles, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Brignoles, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 2
En el corazón de la Provenza verde y sus espléndidos pueblos, descubra nuestro nuevo espacio…
$231,220
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$107,467
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Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$440,364
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$104,941
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Apartamento 3 habitaciones en Brignoles, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Brignoles, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
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Apartamento 2 habitaciones en Brignoles, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Brignoles, Francia
Dormitorios 2
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Piso 2
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$218,439
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Apartamento 1 habitacion en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$174,287
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 10
Silencio Apartamentos
$132,488
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Apartamento 2 habitaciones en La Valette du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 33 m²
Piso 9
Silencio Apartamentos
$166,437
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Apartamento 3 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$322,430
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 21 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$151,289
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Apartamento 3 habitaciones en La Seyne sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Seyne sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$304,514
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Apartamento 2 habitaciones en Brignoles, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Brignoles, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 3
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$243,121
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$133,841
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Apartamento 3 habitaciones
Hyeres, Francia
Dormitorios 3
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Piso 2
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$425,065
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Área 56 m²
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Silencio Apartamentos
$253,738
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