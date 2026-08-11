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Propiedades residenciales en venta en Draguignan, Francia

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Cogolin
49
Frejus
27
Saint Raphael
14
94 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Silencio Apartamentos
$427,583
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$313,716
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Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$442,688
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$503,108
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$188,610
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Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$440,364
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$195,107
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
Silencio Home
$915,586
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$324,173
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$362,516
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Silencio Apartamentos
$171,244
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Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Silencio Apartamentos
$404,345
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Apartamento 4 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 79 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$432,696
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Apartamento 4 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 111 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$591,413
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$249,018
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$687,851
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Apartamento 3 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Silencio Apartamentos
$449,660
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Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta de una finca de caza de 36 hectáreas en las colinas cercanas a Saint-Tropez (a 40 km d…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$363,678
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Apartamento 4 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 4
La zona de estar se encuentra en la zona de la playa de Frejus. Un nuevo logro que ofrecerá …
$569,336
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
Silencio Home
$845,871
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$447,336
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Villa en Cogolin, Francia
Villa
Cogolin, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Home
$691,337
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$364,840
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Silencio Apartamentos
$350,897
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$343,926
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Apartamento 2 habitaciones en Cogolin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cogolin, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$352,059
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
$431,069
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