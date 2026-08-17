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Propiedades residenciales en venta en Saint Raphael, Francia

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apartamentos
7
casas independientes
6
13 propiedades total found
Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 4
Silencio Home
$915,586
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 1
$324,173
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Villa 6 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Villa 6 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 95 m²
Piso 4
$845,871
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 4
Silencio Home
$778,480
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$844,709
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$491,488
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 74 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$450,822
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Villa en Saint Raphael, Francia
Villa
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 97 m²
Piso 4
Silencio Home
$823,795
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 1
$503,108
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$453,145
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$363,678
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Raphael, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Raphael, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$364,840
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