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Propiedades residenciales en venta en Frejus, Francia

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apartamentos
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10
27 propiedades total found
Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$447,336
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Villa en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
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Área 43 m²
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$174,851
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Villa en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
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$428,745
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
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$577,470
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
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$180,603
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TekceTekce
Villa en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
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Área 73 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 4
La zona de estar se encuentra en la zona de la playa de Frejus. Un nuevo logro que ofrecerá …
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Apartamento 4 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
La zona de estar se encuentra en la zona de la playa de Frejus. Un nuevo logro que ofrecerá …
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
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$195,107
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 3
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$230,982
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Apartamento 4 habitaciones en Frejus, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
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$403,183
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
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$539,127
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
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$177,677
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Frejus, Francia
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$393,888
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
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$544,936
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Frejus, Francia
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Área 43 m²
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$185,511
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
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$188,610
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
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Dormitorios 2
Área 43 m²
Silencio Apartamentos
$171,244
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Apartamento 4 habitaciones en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 1
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$506,593
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Apartamento 2 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$193,253
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$550,746
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$249,018
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Apartamento 3 habitaciones en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 1
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$220,056
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Silencio Home
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Villa en Frejus, Francia
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Frejus, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Silencio Home
$435,717
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