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Propiedades residenciales en venta en Valle del Marne, Francia

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Nogent sur Marne
3
Creteil
3
8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Bry sur Marne, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bry sur Marne, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$621,857
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Villa 7 habitaciones en Saint Maur des Fosses, Francia
Villa 7 habitaciones
Saint Maur des Fosses, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 174 m²
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Alfortville, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alfortville, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 67 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Alfortville, Ile-de-France, Francia
$447,322
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en La Queue en Brie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Queue en Brie, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$252,789
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Apartamento 2 habitaciones en LHay les Roses, Francia
Apartamento 2 habitaciones
LHay les Roses, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 44 m²
Número de plantas 17
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$352,787
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Castillo 35 habitaciones en Villeneuve le Roi, Francia
Castillo 35 habitaciones
Villeneuve le Roi, Francia
Habitaciones 35
Área 1 700 m²
Castillo histórico en Ile de FranceCastillo 35 habitaciones 25 habitaciones 1700 m2Ile-de-Fr…
$13,84M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Villiers sur Marne, Francia
Apartamento 1 habitación
Villiers sur Marne, Francia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 32 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$233,024
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Apartamento 2 habitaciones en Creteil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Creteil, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$262,464
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Tipos de propiedades en Valle del Marne

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