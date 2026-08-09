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Castillos en venta en París, Francia

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5 propiedades total found
Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 30 habitaciones en París, Francia
Castillo 30 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Área 1 000 m²
Rambuye CastleCastillo 30 habitaciones 10 habitaciones 1000 m2Este castillo, situado a sólo …
$16,60M
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Castillo 7 habitaciones en París, Francia
Castillo 7 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 7
Área 350 m²
El castillo está rodeado de hermosos paisajes, hermosos jardines y bosques. El castillo tien…
$2,60M
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Castillo 5 habitaciones en París, Francia
Castillo 5 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 5
Área 750 m²
Número de plantas 3
Elegante finca cerca de París (45 min). A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Charles de…
$3,95M
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Castillo 9 habitaciones en París, Francia
Castillo 9 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Área 450 m²
Un castillo de principios del siglo XIX. Siglo con piscina climatizada, a 80 km de París. Ha…
$2,23M
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