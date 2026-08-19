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Castillos en venta en Poitiers, Francia

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Castillo 26 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 26 habitaciones
Poitiers, Francia
Habitaciones 26
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Un castillo excepcional de finales del siglo XIX en el corazón de Poitou, distinguido por un…
$2,93M
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Castillo 6 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 6 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 6
Área 800 m²
Número de plantas 3
Castillo electrónico del siglo XIX en el valle de los castillos del Loira, a 15 minutos del …
$6,39M
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Castillo 10 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 10 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 10
Área 700 m²
Número de plantas 2
Elegante castillo del siglo XVIII en buen estado de vida, a 27 km de Poitiers (aeropuerto, T…
$2,14M
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