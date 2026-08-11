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Castillos en venta en Isla de Francia, Francia

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París
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11 propiedades total found
Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 14 habitaciones en Les Ulis, Francia
Castillo 14 habitaciones
Les Ulis, Francia
Habitaciones 14
Número de plantas 3
Castillo de Bella Durmiente mirando en un lago espejo.Tal vez uno de los castillos más impre…
$15,07M
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Castillo 9 habitaciones en París, Francia
Castillo 9 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Área 450 m²
Un castillo de principios del siglo XIX. Siglo con piscina climatizada, a 80 km de París. Ha…
$2,23M
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Castillo 20 habitaciones en Francia metropolitana, Francia
Castillo 20 habitaciones
Francia metropolitana, Francia
Habitaciones 20
Dormitorios 7
Área 800 m²
Castillo a 45 minutos de ParísIL DE FRANCE: Castillo 20 habitaciones 7 habitaciones 800 m250…
$16,38M
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Castillo en Francia metropolitana, Francia
Castillo
Francia metropolitana, Francia
El Grand Chateau Île de France
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Castillo 10 habitaciones en Fontainebleau, Francia
Castillo 10 habitaciones
Fontainebleau, Francia
Dormitorios 10
Área 900 m²
A pocos minutos de Fontainebleau, hay un castillo de 900 m2 en una parcela de 28 hectáreas, …
$4,51M
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Castillo 5 habitaciones en París, Francia
Castillo 5 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 5
Área 750 m²
Número de plantas 3
Elegante finca cerca de París (45 min). A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Charles de…
$3,95M
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Castillo 30 habitaciones en París, Francia
Castillo 30 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Área 1 000 m²
Rambuye CastleCastillo 30 habitaciones 10 habitaciones 1000 m2Este castillo, situado a sólo …
$16,60M
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Castillo 35 habitaciones en Villeneuve le Roi, Francia
Castillo 35 habitaciones
Villeneuve le Roi, Francia
Habitaciones 35
Área 1 700 m²
Castillo histórico en Ile de FranceCastillo 35 habitaciones 25 habitaciones 1700 m2Ile-de-Fr…
$13,84M
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Castillo 7 habitaciones en París, Francia
Castillo 7 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 7
Área 350 m²
El castillo está rodeado de hermosos paisajes, hermosos jardines y bosques. El castillo tien…
$2,60M
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Parámetros de las propiedades en Isla de Francia, Francia

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