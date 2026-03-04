  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hurgada, Egipto
Precio en demanda
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Hayat Beach Resort es más que un desarrollo residencial; es una visión de la vida costera moderna en una de las zonas emergentes más dinámicas del Mar Rojo. Situado en el corazón del distrito de Al Ahyaa, este proyecto premium combina energía arquitectónica, confort centrado en el ocio y fuertes fundamentos de inversión. Su posición estratégica cerca de la costa garantiza que los residentes disfruten de un ambiente de estilo vacacional con accesibilidad perfecta, lo que lo hace ideal tanto para los propietarios de vacaciones como para los inversores inteligentes.

Ventajas de ubicación – ¿Por qué Al Ahyaa?

Al Ahyaa se está convirtiendo rápidamente en uno de los centros residenciales y turísticos más emocionantes de Hurghada. Conocido por su acceso abierto a la playa y su proximidad al destino de lujo de El Gouna, ofrece un equilibrio perfecto entre la vida costera sereno y la vida urbana conveniente.

Hayat Beach Resort se beneficia de:

  • Primera posición costera: Acceso directo a las hermosas aguas del Mar Rojo.

  • Proximidad a El Gouna: A poca distancia en coche de campos de golf de clase mundial, puertos deportivos y buen comedor.

  • Desarrollo a escala Zona: Situado en una zona caracterizada por nuevos complejos modernos e infraestructura de expansión.

  • Resort Lifestyle: Un ambiente tranquilo y premium lejos del ruido de Hurghada central, pero totalmente conectado a todas las necesidades diarias.

Al Ahyaa atrae una mezcla diversa de turistas y residentes a largo plazo buscando un estilo de vida asequible pero de alta calidad por el mar. Su desarrollo continuo garantiza un crecimiento constante del valor.

Arquitectura Visión & Diseño

Hayat Beach Resort tiene un impresionante 30.000 metros cuadrados, planificado magistralmente para mezclar el ocio con el lujo.

El proyecto consta de 580 unidades residenciales, entre ellas:

  • Estudios

  • Apartamentos de 1 dormitorio

  • Apartamentos de 2 dormitorios

El estilo arquitectónico enfatiza el espacio, la luz y las vistas panorámicas. Cada unidad está diseñada para maximizar la experiencia costera, asegurando que los residentes se sientan en casa si se quedan para una escapada de fin de semana o buscando una residencia permanente.

Estilo de vida & Premium Amenities

Hayat Beach Resort está diseñado como una comunidad totalmente integrada, ofreciendo una experiencia de estilo de vida de resort completa:

  • Características del agua: 7 piscinas, incluyendo piscinas climatizadas para disfrutar durante todo el año, y un emocionante parque acuático.

  • Ocio & Bienestar: Acceso privado a Marina, gimnasio totalmente equipado y un spa relajante.

  • Cena: Restaurante en el hotel & Café con impresionantes vistas panorámicas.

  • Conveniencia: 2.000 m2 de espacio comercial para las necesidades de compras y restaurantes.

  • Infraestructura: Aparcamiento subterráneo y servicios de estilo hotelero premium.

Estas comodidades crean un ambiente autosuficiente donde la comodidad, el ocio y la relajación están siempre al alcance.

Potencial de inversión en Al Ahyaa

Al Ahyaa es actualmente una de las zonas más atractivas para los inversores que buscan un alto crecimiento. A medida que la demanda de lujo asequible por el mar sigue aumentando, proyectos como Hayat Beach Resort están perfectamente posicionados para capturar tanto el mercado de alquiler de vacaciones como la apreciación a largo plazo.

Hayat Beach El Resort destaca por:

  • Demanda de alquiler: Llama a los turistas que buscan servicios de estilo resort a un precio accesible.

  • Precios competitivos: Ofrece un valor increíble comparado con los distritos más antiguos y caros del centro de la ciudad.

  • Resort Appeal: La gran variedad de instalaciones (Aqua Park, Marina access) lo convierte en un imán para reservas de vacaciones.

  • Ubicación estratégica: Su posición entre Hurghada y El Gouna captura lo mejor de ambos mundos.

Esta combinación apoya fuertes rendimientos de alquiler y apreciación significativa de capital a largo plazo, lo que lo convierte en una adición estratégica a cualquier cartera de inversiones.

Planes de pago flexibles

Hayat Beach Resort ofrece condiciones de pago altamente competitivas y amigables con el comprador:

  • Pago de Down: 15%

  • Período de instalación: Pago flexible durante 5 años.

  • Descuento en efectivo: Un descuento significativo del 20% para los compradores de efectivo.

  • Mantenimiento: 10%

Una elección inteligente en una ubicación creciente

Hayat Beach Resort es ideal para:

  • Compradores de vacaciones buscando una divertida escapada estilo resort cerca de la playa.

  • Familias que buscan un ambiente activo, seguro y bien equipado.

  • Inversionistas internacionales dirigidos a oportunidades de alquiler de alto rendimiento y a corto plazo.

  • Los compradores priorizan las instalaciones modernas y la asequibilidad.

Hayat Beach Resort es más que un proyecto residencial. Es un destino de estilo de vida vibrante y una oportunidad de inversión estratégica en una de las direcciones más prometedoras del Mar Rojo. Al combinar la arquitectura moderna, los servicios extensivos y una ubicación privilegiada, ofrece valor de estilo de vida y crecimiento financiero claro potentia

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Realting.com
Ir