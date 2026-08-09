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Apartamentos en venta en Las Terrenas, República Dominicana

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1 habitación
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3 habitaciones
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27 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
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Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
🌊 Apartamento de lujo en Residencia Exclusiva – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: USD 195.…
$195,000
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Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$1,30M
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International real estate agency Habita
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TekceTekce
Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$950,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
🌊 Apartamento de lujo en Residencia Exclusiva – Playa Ballenas, Las TerrenasDescubra este im…
$195,000
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Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
🌊 Apartamento de 3 dormitorios en la playa – A solo 80 metros de la playa – Playa Popy, Las …
$260,000
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Apartamento 1 habitacion en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Units …
$164,340
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Apartamento 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
🌴 Apartamento T3 con ventajas fiscales - Playa Popy, Las TerrenasPrecio: USD 216.000Descubre…
$216,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
🌴 Amplio apartamento T3 con piscina – 200m de la playa – Playa Popy, Las TerrenasPrecio: USD…
$185,000
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Ático Ático 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Ático Ático 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
🌊 Ático de lujo junto a la playa con Jacuzzi en la azotea – 50 metros de la playa – Las Terr…
$600,000
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Apartamento 2 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
El Portillo, Las Terrenas, first line beach apartment project, in its second stage. With pr…
$343,000
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Apartamento 1 habitacion en El Portillo, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
El Portillo, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Xiwara is an exclusive beachfront residential and hospitality development by Bigentik Group,…
$193,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
🌊 Modern Garden Apartment – 300 metros de Playa Bonita Beach – Las TerrenasPrecio: 300.000 d…
$300,000
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
🌊 Hotel frente a la playa con vista al mar – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: USD 160,000…
$160,000
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Apartamento 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
🌊 Apartamento de 3 dormitorios en la playa - Playa Popy, Las TerrenasPrecio: USD 260,000Desc…
$260,000
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Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$975,000
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International real estate agency Habita
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Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
🌴 Modern Garden-Level Apartamento con Jardín Privado – Cerca de Playas Tiendas – Las Terrena…
$310,000
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
🌊 Elegante Duplex de lujo - 200m de la playa - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasPrecio: …
$340,000
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Apartamento 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
🌴 Apartamento T3 Amueblado – Centro Las TerrenasPrecio: USD 234,000Mensual HOA Tarifas: USD …
$234,000
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Apartamento 2 habitaciones en El Portillo, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
El Portillo, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Located on the second floor 2 bedrooms each with bathroom Maid’s quarters Furnished Large ba…
$450,000
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Apartamento 2 habitaciones en El Portillo, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
El Portillo, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Armonía portillo is located in the pearl of the province of samaná, las terrenas. Where the …
$245,000
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Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
🌊 Apartamento amueblado en la playa – A solo 100 metros de Playa Popy – Las TerrenasPrecio: …
$160,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
🌴 Apartamento T2 amueblado con potencial de alquiler garantizado – Playa Popy, Las TerrenasP…
$115,000
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Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Área 131 m²
A site that combines incomparable beaches with greenmountains populated with tropical vegeta…
$330,755
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Apartamento 2 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 1/2
Ven y descubre este apartamento en un jardín tropical. Se encuentra en el primer piso de un…
$140,000
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Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Come and discover this very nice apartment in a small luxury residence. Located on the edge…
$220,000
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