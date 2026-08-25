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Apartamentos en venta en Higüey, República Dominicana

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Punta Cana
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Bávaro
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Verón
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75 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
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Apartamento en Higüey, República Dominicana
Apartamento
Higüey, República Dominicana
$1,30M
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
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Apartamento 2 habitaciones en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
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Apartamento 3 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
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Apartamento 2 habitaciones en Bavaro, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Bavaro, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Garden City Punta Cana is a residential project, consisting of 22 buildings and 616 apartmen…
$105 462
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Apartamento 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Monterezzo Project OverviewMonterezzo is a residential development located on the prestigio…
$279 088
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
The project consists of 52 exclusive homes, located in a privileged location between lakes, …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
12 min from Punta Cana International Airport  13 min to the nearest beaches  1 min to Downto…
$149 150
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Apartamento en Higüey, República Dominicana
Apartamento
Higüey, República Dominicana
$325 000
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Apartamento en Friusa, República Dominicana
Apartamento
Friusa, República Dominicana
Se trata de un complejo de 48 apartamentos de estilo caribeño, creados para ser el hogar de …
$70 000
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Apartamento 4 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 4 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 644 m²
Amenities:  Master bedroom with walking closetand bathroom.  indoor and outdoor dining room.…
$980 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
This is a gated complex of 470 apartments with 1,2 & 3 bedrooms, designed under the concept …
$153 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Discover Riviera Lakes, an exclusive development in the heart of Cap Cana, where luxury and …
$275 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Makai Residences – Summary for Apartment Buyers Location & Developer Located in Cap Cana, Do…
$273 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Where nature and style merge! An architectural approach that integrates nature with modern l…
$184 000
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Apartamento 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471 600
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Apartamento en Higüey, República Dominicana
Apartamento
Higüey, República Dominicana
Área 134 m²
Gold Reef Terraform will have 48 units divided into 4 buildings of 3 levels with lift, for a…
$106 800
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Apartamento 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
2 bedrooms 2 bathrooms 183.89 (lock out) 4th level, ocean front. Price of maintenance fee: …
$700 000
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Apartamento en Bávaro, República Dominicana
Apartamento
Bávaro, República Dominicana
$425 000
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Apartamento en Higüey, República Dominicana
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Higüey, República Dominicana
$570 199
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
At Cana Bay, white sand beaches intertwine harmoniously with a prestigious golf course, and …
$215 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
The first project of luxury villas and apartments, where the green of nature is combined to …
$115 000
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Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Located in the prestigious Ocean Lakes sector of Cap Cana, Dominican Republic, this exclusiv…
$328 000
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Tipos de propiedades en Higüey

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Higüey, República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
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