Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Residencial
  4. Ático

Áticos en Venta República Dominicana

;
Ático Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Ático Ático 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
🌊 Ático de lujo junto a la playa con Jacuzzi en la azotea – 50 metros de la playa – Las Terr…
$600,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Ático Ático 3 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 45/5
$380,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Cabarete, República Dominicana
Ático Ático 2 habitaciones
Cabarete, República Dominicana
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 45/5
$280,000
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en República Dominicana

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir