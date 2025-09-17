Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Bale
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Opcina Bale, Croacia

2 propiedades total found
Negocio listo 30 000 m² en Bale, Croacia
Negocio listo 30 000 m²
Bale, Croacia
Área 30 000 m²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88M
Dejar una solicitud
DEVELOPMENT PROJECT en Bale, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Bale, Croacia
Presentamos un proyecto de desarrollo.Terreno para el desarrollo de un hotel de 4 estrellas …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir