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Casas en Venta en Karlovac County, Croacia

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Grad Ozalj
10
Grad Karlovac
9
Karlovac
5
Opcina Rakovica
4
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39 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Pozun, Croacia
Casa 3 habitaciones
Pozun, Croacia
Habitaciones 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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Casa 5 habitaciones en Luksici Ozaljski, Croacia
Casa 5 habitaciones
Luksici Ozaljski, Croacia
Habitaciones 5
Área 322 m²
Número de plantas 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Casa 4 habitaciones en Sabljak Selo, Croacia
Casa 4 habitaciones
Sabljak Selo, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, Lago SabljaciUna hermosa villa con piscina se encuentra en…
$634,409
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Opcina Kamanje, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Kamanje, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
I27969 Police Pirišće
$201,498
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Casa en Badovinci, Croacia
Casa
Badovinci, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
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Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 370 m²
Número de plantas 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Jasenak, Croacia
Casa 4 habitaciones
Jasenak, Croacia
Habitaciones 4
Área 260 m²
Número de plantas 3
Casa recién renovada 260 NKP, Jasenak, Ogulin, sin inversiones necesarias En el asentamiento…
$253,538
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Casa 3 habitaciones en Opcina Vojnic, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Vojnic, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
I28121 Krivaja Vojnićka
$137,286
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Casa 2 habitaciones en Opcina Barilovic, Croacia
Casa 2 habitaciones
Opcina Barilovic, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Número de plantas 1
I26695 Barilović
$221,432
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Casa 2 habitaciones en Vrhovac, Croacia
Casa 2 habitaciones
Vrhovac, Croacia
Habitaciones 2
Área 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Casa en Opcina Zakanje, Croacia
Casa
Opcina Zakanje, Croacia
Área 650 m²
Número de plantas 1
I28932 Mišinci
$2,38M
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Casa 3 habitaciones en Ladvenjak, Croacia
Casa 3 habitaciones
Ladvenjak, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
I28269 Ladvenjak
$264,598
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Casa 4 habitaciones en Opcina Lasinja, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Lasinja, Croacia
Habitaciones 4
Área 225 m²
Número de plantas 1
Casa 225 m2, Lasinja, Karlovac County En Desno Sredičko, que pertenece al municipio de Lasin…
$127,323
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Casa 4 habitaciones en Rastoke, Croacia
Casa 4 habitaciones
Rastoke, Croacia
Habitaciones 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
I28392 Prilaz centrali
$149,456
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Casa 7 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 7
Área 200 m²
Número de plantas 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Casa 6 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 6
Área 299 m²
Número de plantas 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Casa 4 habitaciones en Mali Erjavec, Croacia
Casa 4 habitaciones
Mali Erjavec, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
I27982 Slapno
$98,534
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Casa en Brodani, Croacia
Casa
Brodani, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Número de plantas 1
I28122 Rečica
$163,858
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Casa en Polje Ozaljsko, Croacia
Casa
Polje Ozaljsko, Croacia
Área 122 m²
Número de plantas 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Casa 2 habitaciones en Utinja, Croacia
Casa 2 habitaciones
Utinja, Croacia
Habitaciones 2
Área 128 m²
Número de plantas 1
I28503 Utinja
$53,141
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Casa 2 habitaciones en Badovinci, Croacia
Casa 2 habitaciones
Badovinci, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Casa 3 habitaciones en Grandic Breg, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grandic Breg, Croacia
Habitaciones 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
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Casa 8 habitaciones en Lipovac, Croacia
Casa 8 habitaciones
Lipovac, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 550 m²
Pequeño hotel cerca de Plitvice, 7 habitaciones + apartamento 60 m2 Este maravilloso hotel e…
$1,50M
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Casa 9 habitaciones en Grad Ogulin, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Ogulin, Croacia
Habitaciones 9
Área 310 m²
Número de plantas 2
Casa construida de calidad en una gran finca, 7,963 m2, ogulina Una casa única con un área u…
$365,361
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Casa 4 habitaciones en Opcina Plaski, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Plaski, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Ogulin, Plaški Hermosa casa construida en 1999, y completamente reformada en 2015, mide 106 …
$322,972
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Casa 6 habitaciones en Opcina Zakanje, Croacia
Casa 6 habitaciones
Opcina Zakanje, Croacia
Habitaciones 6
Área 270 m²
Número de plantas 2
I27085 Donji Bukovac Žakanjski
$295,987
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Casa 9 habitaciones en Grad Karlovac, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Karlovac, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 1
Área 417 m²
Número de plantas 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Casa 2 habitaciones en Opcina Lasinja, Croacia
Casa 2 habitaciones
Opcina Lasinja, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
I27658 Karlovačka Cesta
$185,998
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Casa 4 habitaciones en Opcina Bosiljevo, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Bosiljevo, Croacia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 1
Exclusiva villa en naturaleza, 230 m2 junto al río Kupa con piscina y un amplio patio, 1.219…
$77,501
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Casa en Opcina Netretic, Croacia
Casa
Opcina Netretic, Croacia
Área 93 m²
I28479 Mračin
$50,928
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Parámetros de las propiedades en Karlovac County, Croacia

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