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Apartamentos de varios niveles en venta en Camboya

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 42
Duplex de cuatro habitaciones.La casa está construida. Se mantiene la división interna.Se tr…
$323,840
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Parámetros de las propiedades en Camboya

con Terraza
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