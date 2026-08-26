Apartamentos de varios niveles en venta en Khan Toul Kork, Camboya

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 37/47
más casa para su dinero - un tres camarones DUPLEX en TOUL KORKTime Square 7 ofrece una prop…
$189 000
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