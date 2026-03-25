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Casa en condominio en venta en Khan Russey Keo, Camboya

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$64,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en Khan Russey Keo , este amplio apartamento de dos dormitorios ofrece una superfici…
$150,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6
🏢 PARK LAND CONDO TK – Moderno 1 dormitorio 💰 Para la venta: $58.000 🔥 También para alquiler…
$58,000
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OneOne
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de dos …
$94,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 7
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de dos …
$88,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
🔥 Venta urgente en Park Land Condo TK! Suelta Sólo $25,000 se puede mover en – Totalmente Am…
$92,000
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Nils OttNils Ott
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 18
Mong de Chip ខុនដូរលក់បន្ទាន់🔥 ‼️‼️ POR VENTA 53.000 dólares 🔥 - ONE Bedroom - Muebles compl…
$53,000
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