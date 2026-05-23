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Villas en venta en Khaet Preah Sihanouk, Camboya

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1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Sihanoukville, Camboya
Villa 3 habitaciones
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
$222,000
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