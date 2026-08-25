Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Viena
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Viena, Austria

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Viena, Austria
Villa 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas del distrito munici…
$1,74M
Dejar una solicitud
Villa en Viena, Austria
Villa
Viena, Austria
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 468 m²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Viena, Austria

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir