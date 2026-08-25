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Áticos en Venta Viena, Austria

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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Penthausamvsamentrevenes! Cerca de Avorozokurg! Lujoso Penthussbassin, Fitness Studio, Gara…
$9,10M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 8/8
Ático panorámico de 360° en el distrito de las embajadas con aparcamiento subterráneo y gimn…
$2,69M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Increíble ático en el corazón de Viena con la vista al ayuntamiento. La gran terraza de 96m2…
$6,71M
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It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 303 m²
Piso 4/4
Nuevo ático exclusivo con azotea con vistas panorámicas y piscina, distrito 19. Superficie …
$2,58M
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Ático Ático 5 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 5 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Elegante ático dúplex con gran terraza en la azotea en el distrito 1. Superficie habitable:…
$4,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Viena, Austria
Ático Ático 4 habitaciones
Viena, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Super-address en Viena en el prestigioso distrito 19!Nueva residencia moderna con piscina of…
$2,63M
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Viena, Austria

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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