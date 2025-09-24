Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Comercial
  4. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Austria

bienes raíces comerciales
76
hoteles
17
oficinas
4
inversiones inmobiliarias
10
Mostrar más
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartment house en Viena, Austria
Apartment house
Viena, Austria
Área 1 900 m²
La propiedad en cuestión es una casa de descanso esquina a partir de finales del siglo. La f…
$15,09M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir