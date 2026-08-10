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Propiedades residenciales en venta en Carintia, Austria

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apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
UP UP
Casa 5 habitaciones
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 448 m²
Número de plantas 1
Descubre una rara oportunidad en una de las regiones más bellas del sur de Carinthia. El Hau…
$681,812
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Vendedor particular
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Ático Ático 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
Ático Ático 3 habitaciones
Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 2/1
Descripción: Este exclusivo ático está en venta en la ubicación privilegiada de Millstatt. …
$1,15M
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Chalet 15 habitaciones en Notsch, Austria
Chalet 15 habitaciones
Notsch, Austria
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 14 800 m²
Número de plantas 4
Chalet Le Dorf – Chalet Alpino Exclusivo en el corazón de Carinthia (Austria)En una ubicació…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Velden am Worther See, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Velden am Worther See, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
The 9220 Velden apartment on Lake Wörther offers an ideal location for families and commuter…
$692,349
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Apartamento 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 88 m²
Este exclusivo apartamento de 3 dormitorios con un tamaño de 87,61 metros cuadrados ofrece u…
$1,04M
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Casa en Techelsberg am Worther See, Austria
Casa
Techelsberg am Worther See, Austria
$926,349
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Parámetros de las propiedades en Carintia, Austria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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