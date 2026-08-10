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Villas en venta en Bezirk Baden, Austria

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Villa en Baden, Austria
Villa
Baden, Austria
Área 429 m²
Esta villa excepcional, construida en 2003-2004 a los más altos estándares de calidad, está …
$3,41M
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Villa 5 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 5 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Número de plantas 2
FontanaGolfClub(FONTANA)Lujosa villa totalmente amueblada con una gran terraza y garaje en F…
$4,60M
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Villa 9 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 9 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 9
Área 325 m²
A solo 25 minutos de Viena se puede disfrutar de la combinación perfecta de paz, naturaleza …
$4,07M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 6 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
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