Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Baden
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bezirk Baden, Austria

;
casas independientes
6
7 propiedades total found
Apartamento en Oberwaltersdorf, Austria
Apartamento
Oberwaltersdorf, Austria
Área 70 m²
Un lugar donde la elegancia se encuentra con la alegría de la vida – y cada día se siente co…
$673,891
Dejar una solicitud
Villa en Baden, Austria
Villa
Baden, Austria
Área 429 m²
Esta villa excepcional, construida en 2003-2004 a los más altos estándares de calidad, está …
$3,41M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Wienersdorf, Austria
Casa 5 habitaciones
Wienersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Zona residencial tranquila y verde con muy buenas conexiones. Sólo unos 25 minutos a Viena –…
$784,817
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 5 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 437 m²
Número de plantas 2
FontanaGolfClub(FONTANA)Lujosa villa totalmente amueblada con una gran terraza y garaje en F…
$4,60M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Casa 6 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Número de plantas 3
Fonita Parcela extravagante y bien cuidada de 1280 m2 contiene una piscina al aire libre, un…
$3,80M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 9 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 9
Área 325 m²
A solo 25 minutos de Viena se puede disfrutar de la combinación perfecta de paz, naturaleza …
$4,07M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Oberwaltersdorf, Austria
Villa 6 habitaciones
Oberwaltersdorf, Austria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious family villa with a pool in the centre of the elite village of Fontana. Gated con…
$3,72M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Bezirk Baden, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir