  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28545
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$143,181
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$151,396
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Wohnviertel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih z…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
U samom jezgru Gorice C prodaje se manja stambena zgrada na tri etaže i tri stana. Kvadratura stana u prizemlju je 89.54m2, dok su stanovi na prvom spratu i mansardi od 93.34m2. Po strukturi stanovi su dvosobni, sjajno uređeni sa velikim terasa. Oko zgrade nalazi se dvorište od 200m2. Stanov…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
Stylishly decorated and fully furnished. It is located on the third floor of the building, facing the courtyard. It has two bathrooms, while there is also the possibility of buying a garage space
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen