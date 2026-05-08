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Häuser am Meer in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
22
8 immobilienobjekte total found
Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Diese Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in Kalimanj, Tivat. Genau zwischen Porto Mo…
$2,12M
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 805 m²
Diese luxuriöse Villa befindet sich auf 700 qm in einem Pinienwald auf einem Plateau von 70 …
Preis auf Anfrage
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 424 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein komplett renoviertes Boutique-Eigentum in Tivat, Monteneg…
$1,15M
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Alanya HomeAlanya Home
Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese Schönheit, in Ivanovici, Budva gibt Ihnen Ihren eigenen Frieden des Himmels nur 12 Min…
$647,151
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
This picturesque villa with private pool and SPAandWellness is located in Krasici,  a place …
$2,47M
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Haus 2 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 2 Schlafzimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 168 m²
Ein zweistöckiges Haus mit Meerblick steht zum Verkauf in Marići, Tivat. Jede Etage verfügt …
$370,641
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GrekodomGrekodom
Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 560 m²
Eine Villa zum Verkauf mit Panoramablick auf das Meer, 540m2 in Petrovac. Es befindet sich i…
$1,18M
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Eine Villa in Kalimanj, Tivat, die Ihnen einen Panoramablick auf die gesamte Tivat Bucht gar…
$2,59M
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Eigenschaftstypen in Miami-Dade County

villen

Immobilienangaben in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

mit Schwimmbad
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Luxuriös
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