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Villen in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
20
20 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Haus, (drei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und Küche, Garage in einem Ferienhaus + zwei…
$200,028
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
SMART HOME Erbaut nach deutschen Standards – Ruhige Lage, Alles innerhalb von Reach Modern s…
$467,125
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
$2,35M
MwSt.
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CoexCoex
Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Baugrundstück mit Haus & Garage in Tološi, Podgorica – 783 m2 Baugrundstück zum Verkauf (UP …
$329,459
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Haus zum Verkauf, 212m2, Tološi, Podgorica (Haus mit Yard – Möbliert oder halbherzig Nettofl…
$727,162
MwSt.
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Diese Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in Kalimanj, Tivat. Genau zwischen Porto Mo…
$2,12M
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GrekodomGrekodom
Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 805 m²
Diese luxuriöse Villa befindet sich auf 700 qm in einem Pinienwald auf einem Plateau von 70 …
Preis auf Anfrage
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 424 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein komplett renoviertes Boutique-Eigentum in Tivat, Monteneg…
$1,15M
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Rekonstruiertes Steinhaus von 1919 – nahe Budva, Kotor, Tivat und Strände Zum Verkauf: Schön…
$400,057
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
OCATION: Pričelje-Lakat bb (nur 9 km vom Stadtzentrum entfernt) AREA DER HAUS: Gesamtfläche …
$224,738
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 240 m²
Dieses authentische Steingut befindet sich in einem der schönsten Teile der Altstadt und bie…
$694,216
MwSt.
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Villa 2 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 2 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 2
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
$429,473
MwSt.
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Haus - 200 m2 ( drei Schlafzimmer) Das Haus befindet sich auf einem Grundstück - 2606 m2 Str…
$423,590
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese Schönheit, in Ivanovici, Budva gibt Ihnen Ihren eigenen Frieden des Himmels nur 12 Min…
$647,151
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
This picturesque villa with private pool and SPAandWellness is located in Krasici,  a place …
$2,47M
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Eine neue Villa zum Verkauf in den Hügeln des kleinen Dorfes Zagora, auf einer Höhe von 230m…
$682,450
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zwei-Zimmer-Villa von 264,46 m2 verfügbar Off-Plan in Lustica Bay neue Entwicklung auf den G…
$2,95M
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 560 m²
Eine Villa zum Verkauf mit Panoramablick auf das Meer, 540m2 in Petrovac. Es befindet sich i…
$1,18M
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Fläche 180 m²
Zu verkaufen: ein voll möbliertes und ausgestattetes Haus mit einer Bruttofläche von 180 m2 …
$127,077
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Eine Villa in Kalimanj, Tivat, die Ihnen einen Panoramablick auf die gesamte Tivat Bucht gar…
$2,59M
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Immobilienangaben in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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