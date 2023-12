Casa Canal AHS

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €471,442

24–267 m² 9

Kapitulation vor: 2023

Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Luxusapartments im Nobles Tower mit 2 Schlafzimmern zu einem günstigen Preis. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Der Nobles Tower – ist ein 45-stöckiger Luxuswohnkomplex von Tiger Properties in Business Bay, der möblierte Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern umfasst. Der Hochhausturm ist nach den neuesten architektonischen Trends gestaltet und hat ein einzigartiges Erscheinungsbild. Das Äußere des Wohnkomplexes besteht aus hochwertigen Materialien. Die Vorteile von LCD: - Blick auf den zentralen Teil der Stadt; - Ein paar Minuten zum weltberühmten Wolkenkratzer Burj Khalifa, der Dubai Mall, dem Dubai International Financial Center sowie vielen Designerläden, Luxusboutiquen und renommierten Restaurants, Cafés und Restaurants; - Platzierung der sozialen Infrastruktur, des Fitnesscenters, des Restaurants, des Spielplatzes, des Gartens, des Pools, der 24-Stunden-Sicherheit und des Parkens im Nobles Tower; - Der Hochhausturm ist nach den neuesten architektonischen Trends gestaltet und hat ein einzigartiges Aussehen; - Das Äußere des Wohnkomplexes besteht aus hochwertigen Materialien. PLUS DER STANDORT: - Die Bushaltestelle RBC Tower 2 liegt 10 Gehminuten vom Komplex entfernt; - Die Dubai Mall, der Burj Khalifa und der Burj Park erreichen Sie in 15 Minuten; - Das DIFK-Gebiet, der Safa Park und der internationale Flughafen Dubai erreichen Sie in 10 Minuten; - Vom Nobles Tower zum Jumeirah Public Beach erreichen Sie in 20 Minuten; - Die Bewohner von Wolkenkratzern erreichen bequem die nächstgelegenen Bildungs- und medizinischen Einrichtungen in Al-Saf, die mit dem Auto in weniger als 20 Minuten erreichbar sind. ORGANISATOR DER SICHEREN GESUNDHEIT MIT EINEM RECHTSANWALT, VOLL YUR. FRÜH! Rufen Sie an oder lassen Sie uns den Weg kennen!