Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €191,634

Kapitulation vor: 2026

SKYROS Lage - Arjan Bauende - Juni 2026 Herrlicher 17-stöckiger eleganter Wohnturm mit luxuriösen Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und einem Swimmingpool. Außergewöhnliches architektonisches Design, erstklassige Annehmlichkeiten und eine willkommene Lage bieten eine großartige Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die den Höhepunkt eines luxuriösen Lebens suchen. Das Hotel befindet sich in einer florierenden Gegend in unmittelbarer Nähe zu bekannten Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen und geschäftigen Handelszentren. Dank des einfachen Zugangs zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten können die Bewohner das Stadtzentrum bequem erreichen und genießen Privatsphäre. Die Apartments verfügen über private Pools, in denen die Bewohner den Luxus eines erfrischenden Badens in der Privatsphäre ihrer eigenen Häuser genießen können. Ein voll ausgestattetes Fitnesscenter ermöglicht es den Bewohnern, ihr Wohlbefinden zu erhalten und in ausgezeichneter Form zu bleiben, ohne die Räumlichkeiten zu verlassen. Projektausstattung: Private Pool Apartments Luxuriöse Poolterrasse Open-Air-Kino Spielplatz Pool und Kinderbecken Open und Indoor-Fitnessstudios Grillplatz Dampfbad und Sauna 24 Stunden Sicherheit und Videoüberwachung Laufweg und Basketballplatz auf dem Dach Dachlounge Verfügbarkeit: Dubai Miracle Garden - 5 min Global Village - 10 min Dubai Autodrom - 7 min Emirates Mall - 10 min Burj Khalifa - 10 min Burj Al Arab - 10 min Verfügbare Apartments mit Pools: Studios ab 40 m2 von ( 747 950 AED ) 205 000 $ 1 Bett von 81 m2 von ( 1 076 270 AED ) 294 900 $ 2 Bett von 115 m2 von ( 1 794 500 AED ) 491 650 $ Zahlungsplan für 5 Jahre : 20% + 4% DLD - Anzahlung + 667 $ ( administrativ. Sammlung ) 1% - jeden Monat ( 60 Monate ) 10% - für den 6. Monat 5% - für den 12. Monat 10% - für den 18. Monat