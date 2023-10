Luxury seafront apartments in the Ocean House complex with first-class infrastructure, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €532,765

Die Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern in Cedar befinden sich in einem stilvollen Apartmentkomplex mit 4 Gebäuden, die sich über den belebten zentralen Platz erheben. Private Balkone und Terrassen sorgen für viel Tageslicht und tragen zu einer entspannten Atmosphäre mit Blick auf den üppigen Park im Freien bei. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen ein Platz mit Geschäften und Restaurants, ein Spielplatz im Freien, ein Businesscenter und ein Gemeinschaftsraum sowie ein üppiger Rasen, auf dem die Bewohner einen erholsamen Urlaub verbringen können. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Dubai Creek Harbour, eine 8 km2 große Uferpromenade, erweitert die Grenzen von Architektur, Design und Lebensqualität. Im Dubai Creek Harbour dreht sich alles um die Nähe zu den besten Sehenswürdigkeiten. In der Nähe: 10 Minuten vom Burj Khalifa entfernt 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt Naturschutzgebiet Pink Flamingo House Yachtclub Vida Hotel Adresse Hotel 700 Meter langer Strand Restaurants und Cafés am Wasser