Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €247,364

71–179 m² 2

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die Montrose Residence ist ein Komplex, der aus drei modernen Gebäuden besteht. Der Entwickler ist Deyaar. Der Komplex befindet sich in einer der grünsten Gegenden. Die Fenster der Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf die angelegten Gärten und Parks. Alle Mont Rose Apartments erfüllen hohe technische Anforderungen, einschließlich Freiflächen für Komfort und Gemütlichkeit. Der Komplex verfügt über einen eigenen Pool auf dem Dach, von dem aus die Bewohner einen Blick auf Dubai genießen können. Das Innere der Apartments ist in einem modernen Stil gestaltet. Plus-Komplex: - Dachbecken - 24-Stunden-Sicherheitssystem - Zugangskontrollsystem - Feuerlösch- und Alarmsystem - Erholungsgebiet im Freien und Spielplatz für Kinder - Fitnessstudio mit modernster Technologie Das Mont Rose befindet sich neben dem Dubai Science Park neben der Umm Sukheim Street, weniger als 10 Minuten von der Mall of the Emirates Shopping Center entfernt. In der Nähe ist alles für ein angenehmes Leben ( Supermärkte, Cafés, Restaurants, Schulen usw. ). Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!