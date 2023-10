EMAAR BEACHFRONT

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2025

THE EDGE — Ein neuer Komplex, der eine würdige Ergänzung zur Sammlung von Luxusimmobilien in Business Bay sein wird. Der Entwickler ist Select Group. Zur Entwicklung des Entwicklers gehören viele kommerzielle und multifunktionale Projekte in den VAE, Saudi-Arabien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Es ist geplant, dass der angekündigte Wohnkomplex das Portfolio des Unternehmens im Jahr 2026 auffüllt. Das THE EDGE-Projekt umfasst zwei Türme und ein geräumiges Podium mit erstklassigen Annehmlichkeiten und Unterhaltung auf einer Fläche von mehr als 5.600 Quadratmetern. m. Die Gebäude zeichnen sich durch eine besondere moderne Architektur und ein lebendiges Design aus. Die strategische Lage des Komplexes ermöglicht es den Bewohnern, einen Blick auf den Burj Khalifa, den Dubai Canal und die Business Bay zu genießen. Die Immobiliensammlung in THE EDGE wird durch Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern mit einer Größe von 53 Quadratmetern dargestellt. m bis 102 qm. Das Anwesen verschiedener Konfigurationen wird durch einen privaten Balkon, Einbauschränke und ein eigenes Bad ergänzt. Das Konzept des Komplexes besteht darin, Platz für « Smart Relax » zukünftige Bewohner zu schaffen. Das gehobene Innendesign wird in einem modernen, vielseitigen Stil mit kräftigen Kontrastfarben und Markendetails hergestellt. Laut dem Entwickler können Sie für das erste Quartal 2023 Apartments mit einem Schlafzimmer im THE EDGE-Komplex zu einem Preis von 1.108.000 AED ( 302.000 USD ) erwerben. Die Kosten für einen Doppelwohnsitz beginnen bei 1.860.000 AED ( USD 506.000 ). Die Bewohner des Komplexes können erstklassige Annehmlichkeiten nutzen, darunter einen Infinity-Pool, ein eigenes Fitnessstudio in jedem Turm, einen Yoga-Bereich, einen Ruhebereich, eine Poolterrasse, Grillmöglichkeiten, einen Whirlpool, Sportplätze, Freiluftsimulatoren, Laufbänder, Coworking Space usw. Die Bewohner des Komplexes haben außerdem Zugang zu: einer geräumigen Lounge, vertieften Stühlen zum Entspannen auf der Poolterrasse, einem Padel-Tennisplatz und anderen Annehmlichkeiten für einen luxuriösen Urlaub. In unmittelbarer Nähe des Projekts gibt es viele Orte zur Erholung und Unterhaltung: Restaurants, Einkaufszentren, beliebte Sehenswürdigkeiten und Boutiquen.