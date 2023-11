Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €249,493

Apartments mit 1-3 Schlafzimmern in einem luxuriösen Clubhaus in einer harmonisch grünen Oase. Das tatsächliche Konzept des Clubhauses wird durch ein malerisches grünes Podium und eine hervorragende Infrastruktur für eine Pause vom Trubel der Großstadt ergänzt. Ein Ratenzahlungsplan mit einem praktischen Zahlungsplan ist verfügbar. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Weitere Details: Infinity-Pool; private Pools in fast allen Einheiten; Innenhof und Garten vor Ort; Fitnessstudio; Yoga und Outdoor-Sportbereiche. Lage und nahe gelegene Infrastruktur JVC ist eine komfortable Nachbarschaft für Familien mit Kindern. JVC hat sich zu einem der beliebtesten Viertel für Mietwohnungen entwickelt. Die durchschnittliche Miete für eine Wohnung mit einem Schlafzimmer in JVC stieg um 15,2% auf $ 13.885 pro Jahr. Terrazzo grenzt an eine abgeschlossene Flachbauentwicklung gegenüber dem Community Park. In der Nähe des Projekts gibt es keine freien Grundstücke, da die Community ihre endgültige Form annimmt. Es gibt THE CIRCLE MALL, die JSS International School, Parks, Krankenhäuser und Geschäfte in der Nähe.