Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €163,161

Premium-Wohnung in einer der renommiertesten Gemeinden Dubais! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Golf Town ist ein moderner Premium-Wohnkomplex. Es befindet sich in Damac Hills, einer der angesehensten Gemeinden Dubais. Golf Town bietet einen herrlichen Panoramablick auf endlose Golfplätze. Die Eigentümer warten auf geräumige Residenzen mit viel natürlichem Licht, umgeben von einer reichen Landschaftsgestaltung. Die Golf Town Apartments befinden sich direkt auf einem großen Golfplatz. Alle Wohnungen sind Arten: Fenster zeigen grüne Wiesen und Felder. Jeden Tag finden Sie hier etwas Neues für die Forschung und genießen gleichzeitig die blauen und grünen Schatten des Himmels und der Gärten in ihrer ganzen Pracht. Jedes Apartment verfügt über hervorragende Oberflächen und ein elegantes Interieur. Die Küchen sind mit hochwertigen Haushaltsgeräten weltberühmter Marken ausgestattet. Die Badezimmer verfügen über zuverlässige Mixer und stilvolle Accessoires, die eine gemütliche und entspannte Atmosphäre bilden. EINFACH: Nur wenige Gehminuten vom Projekt entfernt befinden sich alle notwendigen Annehmlichkeiten, die eine komfortable Umgebung bieten können. In unmittelbarer Nähe des Komplexes befindet sich die notwendige Infrastruktur: Geschäfte, Restaurants, Bars, Bankfilialen und mehr. Die günstige Lage des Projekts ermöglicht es ihnen auch, so schnell wie möglich zu den Stränden, Flughäfen und anderen Gebieten von Dubai zu gelangen. Der Komplex selbst bietet erstklassige Annehmlichkeiten wie einen Fitnessraum, einen Pool, einen Spielplatz und vieles mehr. INVESTITIONSDATENSCHUTZ: Aufgrund des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses, einer breiten Palette von Annehmlichkeiten und der strategischen Lage des Komplexes in einem prestigeträchtigen Gebiet kann der Investor seine Investitionen zurückgeben und so schnell wie möglich ein hohes Gewinnniveau erreichen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!