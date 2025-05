Wohnkomplex "CAPITAL HORIZON TERRACES" (New Stylish Residential Complex in Dubai Islands)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Der Wohnkomplex Golf Club ist eine einzigartige architektonische Konstruktion aus 5 Blöcken. Das Projekt befindet sich im MBR-Stadtgebiet, in der Nähe der Autobahn Ras Al Khor, sodass Sie in 15 bis 20 Minuten schnell in jeden Bereich von Dubai gelangen können. Eine Besonderheit des Komplexes…