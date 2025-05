Wohnkomplex Prestigious residential complex of villas Elwood surrounded by greenery, Dubailand area, Dubai, UAE

Willkommen in Elwood, einem einzigartigen Wohnprojekt, das sich harmonisch in eine malerische Landschaft einfügt, die von den größten Wäldern der Welt inspiriert ist. Das Projekt liegt entlang der Dubai-Ain-Straße, unter mehr als 10.000 Bäumen, verbindet Ruhe mit einfachem Zugang zum dynamischen Leben von Dubai. Elwood ist eine wahre Gemeinschaft, in der der Geist der Einheit herrscht. Im Herzen des Komplexes befindet sich ein großer Parkbereich, der die Kommunikation und die Interaktion zwischen Familien inspiriert.

Geräumige Villen, die im minimalistischen Stil gestaltet sind, schaffen eine Atmosphäre von Komfort und Luxus. Jeder von ihnen hat einen privaten Pool und einen Hinterhof ohne gemeinsame Wände, die maximale Privatsphäre gewährleistet. Große Panoramafenster und geräumige Terrassen füllen den Raum mit natürlichem Licht und bieten einen unvergesslichen Blick auf die umliegende Natur. Jeder Bewohner hat Zugang zu hochwertigen Annehmlichkeiten, einschließlich funktionale Bereiche zum Wohnen und Entspannen. Die Innenräume beeindrucken ihren Stil und ihre Qualität der Oberfläche: von Marmorböden bis hin zu exklusiven Ankleideräumen. Küchen sind mit modernen Geräten von Bosch oder Siemens ausgestattet, und Badezimmer sind mit Sanitärkeramik aus Duravit ausgestattet.

Je nach Ihren Bedürfnissen stehen Villen mit einer Reihe von Schlafzimmern von 4 bis 6 zur Verfügung, von denen jede nachdenklich bis zum letzten Detail gestaltet ist. Familien können Annehmlichkeiten wie spezielle Bereiche zur Entspannung und Sozialisierung sowie Unterstützung auf Gemeinschaftsebene genießen: Gärten, Wanderwege, gemütliche Treffpunkte und zahlreiche Grünflächen.

Elwood ist nicht nur ein Zuhause, sondern eine Gemeinschaft, die ein erfülltes Leben inmitten der Natur fördert.

Schwimmbad

Wasseraktivitäten

Lauf- und Radwege

Fußball- und Basketballplätze

Fitnessplatz für Gruppenklassen

Kinderspielplätze

Gemeinschaftsgarten

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Installationen (60/40):

20% – anfängliche Zahlung;

10% – sechs Monate nach der Buchung

10% – ein Jahr nach der Buchung

10% – eineinhalb Jahre nach der Buchung

10% – zwei Jahre nach der Buchung

40% – bei Lieferung der Immobilie (Q4 2027)

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt hat eine gute Lage: