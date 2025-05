Wohnkomplex New Aurora residence with a swimming pool close to Dubai Hills Mall, JVC, Dubai, UAE

Aurora ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen notwendigen Annehmlichkeiten. Das Projekt befindet sich in der Nähe von Parks und entwickelte Infrastruktur, nur 15 Minuten vom Strand. Aurora ist ein modernes fünfstöckiges Gebäude mit bequemen Parkplätzen, einer eleganten Lobby und verschiedenen Freizeitbereichen für Erwachsene und Kinder. In diesem luxuriösen Komplex finden Sie eine Sammlung von 275 stilvoll eingerichteten Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die Innenräume der Apartments sind mit hochwertigen Materialien wie Mesh-Metall, Nussholz, Porzellan Steinzeug und Bronze Messing verziert, was ihnen einen anspruchsvollen Look verleiht.

Bewohner des Komplexes können eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, Spielplätze für Kinder, sowie Nähe zu Einkaufszentren genießen. Innerhalb des Komplexes gibt es 24-Stunden-Sicherheit, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Das Gebiet beherbergt die Circle Mall, die eine breite Palette von Einkaufs- und Restaurants sowie Parks, Bildungseinrichtungen wie JSS International School und Gesundheitseinrichtungen wie Aster Medical Clinic bietet.

Aurora ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern ein neuer Lebensstil. Angesichts seiner Lage, erstklassigen Annehmlichkeiten und luxuriösen Inneneinrichtungen bietet das Projekt eine einzigartige Gelegenheit, in einem der renommiertesten Gegenden von Dubai zu leben.

Schwimmbad

Kinderspielplatz

Ausgestattetes Fitnessstudio

24-Stunden-Sicherheit

Nähe zum Strand

Zahlreiche Parks

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt bietet einen einfachen Zugang zu wichtigen Autobahnen wie Al Khail Road und Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und ermöglicht einen schnellen Zugang zu Downtown Dubai, Dubai Marina und anderen wichtigen Bereichen.