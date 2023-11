Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €303,427

33–67 m² 2

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Azizi Farhad — ist ein Elite-Wohngebäude in Dubai Healthcare City. Das Hauptwohnprojekt von Azizi Developments umfasst 634 einzigartige Luxusapartments mit hochwertigen Annehmlichkeiten. Jedes Haus in Azizi Farhad verfügt über ein frisches und modernes Innendesign, mit dem die Bewohner in absolutem Komfort und Stil leben können. Genießen Sie einen fantastischen Blick auf den Burj Khalifa und den vorgesehenen höchsten Turm der Welt — Dubai Creek Tower. Infrastruktur: - angelegte Gärten; - Sauna; - Schwimmbad; - Kinderbecken; - Kinderspielplatz; - Laufband; - Basketballplatz; - Einzelhandelsflächen; - überdachter Parkplatz. Standortvorteile: Das Azizi Farhad befindet sich im Herzen des Dubai Medical District in unmittelbarer Nähe des Zentrums von Dubai, des Flughafens Dubai, Al-Khor und mehrerer Elite-Einkaufszentren. Das Gebiet ist auch am besten mit der U-Bahnstation verbunden und bietet bequemen Zugang zu wichtigen Straßen wie der Al Khail Road und der Oud Metha Road. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!