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Wohnungen mit Terrasse in Odesa Raion, Ukraine

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Odessa
2914
Lymanka
64
Tschornomorsk
8
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Odessa, Ukraine
Penthouse 5 zimmer
Odessa, Ukraine
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 989 m²
Stockwerk 7/3
Einzigartiges 3-stöckiges Penthouse im Zentrum von OdesaEin einzigartiges 3-stöckiges Pentho…
$3,00M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 Schlafzimmer
Odessa, Ukraine
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
LELELEKA von Odesa ist ein Premium-medizinisches Projekt im Zentrum von Odessa im Format ein…
$500,000
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Eigenschaftstypen in Odesa Raion

1 Zimmer
2 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Odesa Raion, Ukraine

mit Garage
mit Garten
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