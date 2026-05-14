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Wohnungen mit Terrasse in Odessa, Ukraine

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1 Zimmer
8
2 Zimmer
14
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Odessa, Ukraine
Wohnung 1 Schlafzimmer
Odessa, Ukraine
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
LELELEKA von Odesa ist ein Premium-medizinisches Projekt im Zentrum von Odessa im Format ein…
$500,000
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