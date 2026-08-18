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Häuser in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

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Satoka
4
12 immobilienobjekte total found
Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 41 m²
38287 Haus zum Verkauf, eine Fläche von 42 m2 mit einem Grundstück von 7 Hektar reguläre For…
$60,000
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Haus in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Haus
Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 211 m²
Das moderne Haus mit Mandarza auf Chebacca (Großer Brunnen) ist komfortabel und Sicherheit f…
$295,000
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Haus in Schabo, Ukraine
Haus
Schabo, Ukraine
Fläche 500 m²
Nein 1069. Wir bieten zum Verkauf ein neues 2 - Stock Haus in der ersten Linie vom Meer zum …
$650,000
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Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 198 m²
10247 Ich werde ein Haus mit einem Grundstück in Carolina - Bugaz verkaufen. Im Erdgeschoss…
$205,000
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Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 26 m²
10499... Zum Verkauf ein Teil des Hauses im Dorf. Zatok am Meer. Gesamtfläche von 26 qm. Woh…
$18,000
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Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 140 m²
Nr. 2562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$30,000
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TekceTekce
Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 370 m²
Nr. 2816. Angebot zum Verkauf Haus am Meer in einem Po. Carolina - Bugaz. Gesamtfläche von 3…
$240,000
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Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 1 300 m²
15887 Ich werde ein 4-stöckiges Haus an der Küste verkaufen, zwischen dem Meer und der Mündu…
$400,000
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Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 160 m²
14180. Ich werde ein 2-stöckiges Haus im Dorf Zatok in der Nähe des Meeres verkaufen. 7 sepa…
$145,000
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Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 120 m²
35194. Ich werde das Haus verkaufen (nach Dokumenten 120 m, in der Tat 200) 5 Zimmer in jede…
$90,000
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Haus in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 120 m²
19752. Zum Verkauf ein Winterhaus auf Carolina Bugaz mit Meerblick. Zwei große Terrassen, ei…
$105,000
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Haus in Satoka, Ukraine
Haus
Satoka, Ukraine
Fläche 288 m²
37989. Ich werde ein modernes geräumiges Haus am Meer in Zatoka verkaufen. Gesamtfläche von …
$90,000
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Immobilienangaben in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

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